Hengeltje uitgooien en genieten maar: sportvisserij wint aan populariteit

Vissen in coronatijd

Dat de groei precies nu is, is niet apart, vindt Achenbach. "Er wordt steeds gezegd: blijf thuis en kom niet bij andere mensen in de buurt. Dan is het vissen ideaal, want die ruimte is er in de natuur. En je kunt de afstand ook gemakkelijk houden. Dat is wat een visser van nature al doet." verder valt op dat het geen sport alleen voor mannen is. "Wij zien ook steeds meer vrouwen die willen vissen. En waarom ook niet, die kunnen natuurlijk net zo goed vissen." Volgens Achenbach gaat het ook om de spanning. "Bij het vissen heb je niet de garantie dat je ook wat vangt, maar je weet wel dat je een mooie tijd hebt. Lekker buiten met het mooie weer."

Winkels die artikelen voor het vissen verkopen, hebben een paar drukke maanden achter de rug, vertelt Mathijs Jansma van Hengelsport de Fuik in Leeuwarden. "Vanaf het moment dat de coronacrisis losging, hebben wij het druk gehad. Het was meteen mooi weer en het is hier ook meteen een gekkenhuis geweest. Er is een hele grote groep mensen die nog nooit heeft gevist, maar we zien ook mensen die hun oude hobby weer oppakken. Veel weekendactiviteiten zijn er nu niet, dus mensen zoeken nieuw vertier. Wij hebben sinds half maart een gezellige gekkenboek gehad, hoe cru ook. Ik zit nu 27 jaar in deze branche en dit heb ik nog nooit meegemaakt."