Intocht van Sinterklaas in Leeuwarden 'gewoon' met zwarte pieten: "Staat niet ter discussie"

Volgens PvdA-raadslid Habtamu de Hoop van Súdwest-Fryslân is het echter tijd dat ook Friese steden en dorpen zwarte pieten afschaffen bij de intocht van Sinterklaas. Ook bij het Black Lives Matter-protest in het Rengerspark werd die oproep gedaan. Steeds meer grote steden in Nederland besluiten naar aanleiding van de maatschappelijke discussie om zwarte piet af te schaffen.

Dat zal nu dus nog niet in Leeuwarden gebeuren, maar voor de toekomst laat Anceaux het nog open. "We ontkomen er niet aan, zeker niet nu die demonstraties er zijn, om er serieus mee om te gaan. Dat doen we ook echt", zegt de voorzitter. "We zullen een keer die stap moeten maken, maar dat zal zeker nog niet dit jaar zijn."

Er is volgens Anceaux ook geen haast bij. "Als wij geen geluiden krijgen van onze stakeholders dat het anders moet. Dan moet de discussie wel gevoerd worden, maar kunnen we het in een rustiger tempo doen. Daarbij wordt heel erg vergeten en dat zeggen mijn pieten allemaal: ze worden herkenbaar en dat is iets wat ze nou juist niet willen", zegt Anceaux.

Ander probleem

Het bestuur van de intocht heeft op dit moment meer aandacht voor een andere kwestie. "Gaat het allemaal wel door of niet? Daar zijn we nu meer mee bezig. Als het geen grote intocht wordt, wat voor intocht wordt het dan wel?"

Er wordt daarbij vooral gekeken naar wat er landelijk gebeurt. "Wordt het een echte intocht van Sinterklaas of wordt dat op een andere manier vormgegeven? Dus wij zijn met hen bezig om te kijken wat zij er aan gaan doen. Het zou raar zijn als zij niks doen en wij doen een normale intocht", aldus Anceaux.

Anceaux hoopt zijn 300 vrijwilligers in september meer informatie te geven omtrent de plannen voor dit jaar.