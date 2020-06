Hamstra druk op zoek voor Heerenveen, maar: "Grote vissen laten zich niet zo makkelijk vangen"

Wensen

Er is een waslijst van spelers die Heerenveen verlaten. Alle drie de keepers, aanvoerder Daniel Hoegh, Ricardo van Rhijn, Jordy Bruijn en huurlingen Sven Botman, Alen Halilovic en Jens Odgaard. Op welke posities moet de club zich versterken? Hamstra: "We willen heel graag twee keepers, een linker centrale verdediger, een aanvallende middenvelder en een spits. We moeten vooral kijken naar transfervrije spelers."

Voor de keeperspositie wordt Hamstra geconfronteerd met namen als Maarten Stekelenburg, Luuk Koopmans en Cambuur-keeper Sonny Stevens. Maar volgens de technisch manager is de komst van een van die drie doelmannen niet aan de orde.

Ondanks dat bepaalde spelers een goed seizoen hebben gespeeld, is Ejuke de enige speler waarvoor echt belangstelling is geweest. "Daar is een concreet bod op geweest. Maar, hij heeft een driejarig contract. Veerman is niets concreet voor geweest en concreet vind ik het pas als een club zich bij mij meldt."