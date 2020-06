De spoorwegovergang op de Rottumerweg in Heerenveen is net afgesloten na een aanrijding. Verschillende hulpdiensten zijn opgeroepen en het gebied is ruim afgesloten. Treinreizigers moeten rekening houden met vertraging. Tussen Wolvega en Heerenveen rijden voorlopig geen treinen. Volgens ProRail in alle gevallen tot 19.30 uur.