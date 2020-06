Gegevens 3.000 leden Bethelkerk Drachten lagen op straat

De namen van de Raad van Oudsten, de mensen van het kinderwerk, maar ook adresgegevens en telefoonnummers van alle leden waren te vinden. De gegevens staan in een document dat alleen voor de leden is, niet voor openbaar gebruik.

Bericht van de leden

"We hebben dit document en ook andere documenten met gegevens inmiddels van de website gehaald", zegt woordvoerder Roeland Harten van de kerk. "Die komen er ook niet weer op voordat dit is opgelost. We hebben een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en we doen een bericht naar alle leden, waar we melden dat we door Omrop Fryslân hiervan op de hoogte zijn gebracht."

De leden van de kerk hebben wel toestemming gegeven dat hun gegevens gedeeld worden met de andere leden, maar niet voor de buitenwereld. "We laten mensen altijd vinken dat we de gegevens alleen gebruiken voor bijvoorbeeld activiteiten of voor de ledengids", zegt Harten. "Dan kun je elkaar ook vinden, bijvoorbeeld om een kaartje te sturen als iemand ziek is." Er ligt in het kerkgebouw ook een boekje met de info, voor leden die digitaal wat minder handig zijn.

Hoe kon dit?

Dat de gegevens nu op straat liggen, was niet de bedoeling. "We hebben aan de websitebeheerder gevraagd hoe dit heeft kunnen gebeuren. En hoe kunnen we dit voorkomen? Op dit moment is het vooral belangrijk dat de gegevens eraf zijn. Als leden vragen hebben, dan kunnen ze contact opnemen."