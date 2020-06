Burgemeester Fryske Marren: 'Zorgvuldig omgaan met Burgemeester Krijgerplein'

De gemeente laat het gedrag van Krijger nu onderzoeken. Dat kan wel even duren, want het archief waar de dossiers over de zaak in liggen, is gesloten vanwege de coronacrisis. Veenstra zegt in zijn weblog ook dat de gemeente het verwijt heeft gekregen dat het formalistisch met de zaak omgaat. Daar is hij het niet mee eens. Er moet met veel factoren rekening gehouden worden en daar moet je zorgvuldig in zijn, zegt Veenstra.