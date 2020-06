Verkeringsproblemen in coronatijd: "Ik zou zelfs naar een bezemkast vliegen als ik haar weer kon zien"

Normaal ziet Jeroen zijn Jasmine eens in de twee maanden. Maar door de coronacrisis is al het vliegverkeer stil gelegd. En dus ziet het stel elkaar al maanden alleen online. "We skypen en hebben volop contact, maar je wilt elkaar natuurlijk het liefst echt zien. De coronamaatregelen maken het ons wel heel lastig. Eerst zouden we samen naar IJsland, maar dat mocht niet. Toen viel ons oog op Portugal, maar ook dat plan ging niet door. We houden alles nauwlettend in de gaten, maar het verandert per dag."

Bezemkast

Overheden raden mensen aan om zo weinig mogelijk te reizen. Een advies waar Jeroen zich volledig in kan vinden. "Wanneer je niets hebt te zoeken in het buitenland, moet je niet op reis gaan. Maar het gaat ons niet om het land waar we naartoe gaan. Ik zou zelfs naar een bezemkast vliegen als ik Jasmine weer zou kunnen zien."

Verhuisplannen

Ook Jeroen z'n verhuisplannen komen in gevaar door het coronavirus. "We willen graag trouwen en ik zou emigreren naar Amerika, maar ook dat plan ligt stil. We waren al heel ver met de immigratiedienst in Amerika, maar de ambassade is dicht en de procedure ligt stil. Ik hoop nu op de winter, maar ik heb echt geen idee."

1 juli

Het verliefde stel ziet reikhalzend uit naar 1 juli, de datum dat veel landen hun eisen versoepelen. "Maar het zou me niet verbazen wanneer de regels straks weer worden aangepast", schudt Jeroen z'n hoofd.