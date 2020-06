Bierbrouwer Grutte Pier heeft het moeilijk en verhuist naar Bartlehiem

Bierbrouwer Frans Filius llegt uit waarom de verhuisdozen worden gepakt. "De coronacrisis heeft ons geïnspireerd om breder te denken. Al onze ideeën en wensen kwamen samen hier in Bartlehiem, waar we niet alleen meer ruimte hebben, maar ook onze nieuwe plannen kunnen uitvoeren." Die nieuwe plannen zijn hard nodig, want de brouwerij zag de omzet de afgelopen maanden hard dalen. "We zijn gehalveerd in omzet. Gelukkig hebben we met ludieke acties de omzet weer iets omhoog weten te krijgen. Nu de kroegen weer open zijn, klimmen we stukje bij stukje uit het dal. Maar ik denk niet dat we snel weer op het oude niveau zitten."

Onderscheiden

Toch ziet Frans ook het positieve in van de crisis. "Het maakt je flexibeler en creatiever. Je kunt je nu onderscheiden als ondernemer van de bierbrouwers die het als hobby doen. Wij willen er over 50 jaar nog steeds zijn. Ik ben vooral bezig met nieuwe dingen bedenken. Je moet met minder rondkomen, maar tot nu toe lukt dat aardig."

Bierbrouwerij Grutte Pier heeft als voordeel dat ze niet afhankelijk zijn van een bank, die de geldkraan dicht kan draaien. Het meeste hebben de initiatiefnemers zelf betaald. "Alleen voor onze Brouwboerderij in Bartlehiem hebben we fans gevraagd om ons met crowdfunding te helpen om snel iets moois neer te kunnen zetten", geeft Frans toe. "We willen zelf onze vaten vullen en een proeflokaal creëren om meer mensen bij ons merk te betrekken."

Geen zorgen

Zorgen over de toekomst heeft de bierbrouwer dan ook nog niet. "Zorgen maken, daar doe ik niet aan. We houden het met onze creativiteit nog wel een paar jaar vol, maar dan moeten we wel ons bedrijf anders inrichten. Precies wat we nu dus doen."