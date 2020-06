ROC Friese Poort blij dat praktijklessen weer beginnen: "De school komt weer tot leven"

Praktijkdocent Rintje Schilstra van de opleiding Werktuigbouwkunde is blij met de start van de praktijklessen. Toch is het aanpassen, zo in coronatijd. "In het lokaal zitten vandaag zeven jongens, maar de klas bestaat eigenlijk uit 24 studenten. Het betekent voor ons veel meer drukte. De ene helft van de groep zit in de klas, de andere helft zit al in het praktijklokaal. Ze gaan op toerbeurt naar de lokalen, dat wisselt de hele dag. Gelukkig is er weer wat reuring. We zijn blij dat we weer los kunnen."

Studenten Frank en Jelle zijn al heel lang niet meer op school geweest. Jelle: "Wij hebben online les gevolgd op de computer, maar dat vond ik maar niets. Ik ben liever op school." Frank denkt daar echter wat anders over. "Het beviel me wel dat thuis werken, je kon makkelijker andere dingen doen naast school. Ik moest nou om half zeven mijn bed uit."