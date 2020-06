Verkeersexamens VVN beginnen deze week

"Voor de scholen was het lastig om het examen te organiseren", merkte Stomphorst in de praktijk. "Het examen bestaat uit twee delen: een theoretisch deel en een praktisch deel. Het theorie-examen werd uitgesteld, maar gaat deze week van start. Veel scholen doen er aan mee. Daar zijn we erg blij mee."

Schoolroutetoets

Het praktische examen op de weg mogen basisscholen zelf inplannen, omdat dit meer organisatie vergt met vrijwilligers en bijvoorbeeld de politie. Voor scholen die dat niet lukt, heeft Veilig Verkeer Nederland een tip. Stomphorst: "We hebben voorgesteld om examens anders in september of in het voorjaar van 2021 te houden. Voor groep 8-leerlingen loop je kans dat kinderen het praktische examen niet meer kunnen doen. Ook daar hebben we iets op bedacht: de schoolroutetoets naar de nieuwe school. Die kun je samen met je ouders oefenen. Na afloop kun je die meenemen naar je basisschool en krijg je alsnog je verkeersdiploma."