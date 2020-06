Oerol gaat maandag digitaal van start

Waar het normaal druk is op het eiland, is het dit jaar rustig in de straten van Terschelling. Toch is er genoeg te zien en te doen tijdens het Oerolfestival 2020. Smit: "We hebben meer dan zestig optredens in ons programma opgenomen. En daar komen deze week heel veel verrassingen bij", verklapt hij alvast. De meeste voorstellingen vinden wel plaats op het eiland, maar zijn van tevoren opgenomen. "Maar er zijn ook live voorstellingen", weet Smit. "Je bent als deelnemer echt onderdeel van zo'n voorstelling. We hebben bijvoorbeeld een Google Hangout plek, waar gasten langskomen. Zo krijg je toch een echte festivalervaring."

In avontuur

Toch is het dit jaar heel anders dan anders. "Als artiest mis je de directe reactie van het publiek." Dat geldt ook voor de organisatie zelf. "Het is heel anders dan wanneer je op het eiland bent", geeft Smit toe. "Maar het voelt wel heel goed dat we wel aan het maken en bouwen zijn. We zien het als een avontuur. Niet alles zal perfect zijn, maar misschien ontdekken we dingen die later aanvullend op het normale Oerolfestival kunnen zijn."

Van tevoren boeken

Heel veel dingen zijn anders dan anders, maar ook voor het online festival geldt dat er voor sommige voorstellingen dat ze volgeboekt kunnen zijn, waarschuwt de directeur. "Het is handig om je in het programma te verdiepen en je alvast online in te schrijven, zodat je niets mist." Ook het weer is voor enkele voorstellingen van groot belang, net als bij het normale festival. "We werken met camera's die alles opnemen, dus droog weer is van groot belang."