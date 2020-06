Aantal mishandelingen van ouderen neemt toe: "Dit is nog maar het puntje van de ijsberg"

De stijging van het aantal meldingen bij Veilig Thuis is toe te wijzen aan het feit dat ouderenmishandeling vaker wordt gezien, denkt Lugtenborg. "Het wordt meer gezien en gesignaleerd. We hebben in 2019 een verbeterde meldcode gekregen, waardoor zorginstellingen verplicht zijn om contact met ons te leggen wanneer het om mishandeling gaat. Maar ook de huisarts, thuiszorg, familie en buren zijn steeds alerter op signalen van ouderenmishandeling."

Meer dan schoppen en slaan

Vaak wordt bij mishandeling gedacht aan fysieke mishandeling, zoals schoppen en slaan. maar het is meer dan dat, benadrukt Lugtenborg. "Het is heel breed: denk aan fysieke mishandeling, maar ook aan psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Na een melding gaan we kijken wat de omgeving zelf kan doen, wat de huisarts kan doen of dat het nodig is dat wij in beeld komen. We hebben een onafhankelijke rol en kunnen met de oudere zelf gaan praten, met de huisarts, de thuiszorg. Op basis van dit gesprek kunnen we besluiten of er extra hulp komt."

Verdere groei

Lugtenborg verwacht dat met de groei van het aantal ouderen ook het aantal meldingen van mishandeling de komende jaren verder zal stijgen. "Dit is nog maar het topje van de ijsberg."