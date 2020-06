Kerk in Damwâld voor het eerst in maanden weer open

Er kwamen 20 mensen op de dienst af. Ze waren blij dat ze op zondagmorgen weer naar hun kerk, De Fermanje, konden. "We hebben elkaar gemist. Sommige mensen zeiden, het was net of het in de weken hiervoor geen zondag was", vertelt pastor Ietsje de Boer.

Door de coronacrisis moest De Fermanje dicht voor de 90 gemeenteleden. Nu ze weer open mogen, wilde de menistenkerk aan de Doniawei in Damwâld het wel proberen, maar wel met strenge maatregelen. "Op afstand zitten, we hadden precies anderhalve meter uitgemeten. Niet zingen, in kortere dienst, ontsmettingsmiddelen. En na de dienst wordt de kerk weer helemaal schoongemaakt", zegt De Boer. Ook waren er mondkapjes beschikbaar.