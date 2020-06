Chaos in sporthal Tzummarum: "Er heeft zelfs iemand tegen de muur gescheten"

"Alles lag over de kop, het was één grote chaos." Beheerder Gerben van der Mei van de sporthal in Tzummarum wist niet wat hij zag, toen hij op aandringen van de politie bij de hal aankwam zondagochtend. "Er lagen grote en kleine matten buiten, het gewapende glas lag in duizenden stukjes op de grond en de sporttoestellen lagen verspreid over de grond."