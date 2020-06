Lichtgroene trein Arriva voor het eerst op Fries spoor

De trein is niet rood, maar lichtgroen. Dat is drie jaar geleden besloten door een reizigerspanel, dat op visite was bij de fabrikant in Zwitserland. Arriva zal straks met achttien nieuwe WINK-treinen rijden over het spoor in Noord-Nederland. Ook zijn er de afgelopen jaren 51 andere treinen (de GTW-treinen) compleet gerenoveerd.

De komende tijd wil Arriva met de nieuwe treinen gaan testen, voordat ze er reizigers mee gaan vervoeren. Dat gebeurt waarschijnlijk pas na de zomer.