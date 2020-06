Bezoekerscentrum Hegebeintum wordt gesloopt

Komende week wordt er ook begonnen met archeologisch onderzoek op de locatie. De stichting hoopt daarmee nieuwe informatie te krijgen over de geschiedenis van de hoogste terp van Nederland.

De sloop van het bezoekerscentrum is in handen van het bedrijf Gebroeders Folkertsma uit Ginnum. Het nieuwe bezoekerscentrum is waarschijnlijk in het voorjaar van 2021 klaar.