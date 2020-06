Jonge zakkenrollers stelen met selfietruc portemonnee van vrouw in Drachten

Een van de jongens sprak de vrouw aan en zei dat hij een selfie met haar wilde maken. Tijdens het maken van de foto werd haar portemonnee gestolen. Later probeerden de verdachten met de bankpas van het slachtoffer te pinnen bij een horecagelegenheid in Drachten. De zaakeigenaar had de jongens door en nam de pinpas in.

Met behulp van camerabeelden konden ze op de Noordkade worden aangehouden. De politie vond bij de verdachten ook het geld dat in de portemonnee van de vrouw zat en heeft dat in beslag genomen.

Politie Oost-Fryslân waarschuwt op Facebook voor deze vorm van zakkenrollerij en schrijft dat mensen alert moeten zijn als wildvreemde mensen vragen om een foto te maken.