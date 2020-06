Amerika-correspondent Jan Postma in Washington: 'De afgelopen weken waren bizar'

Postma was toen hij jonger was al erg geïnteresseerd in Amerika. Hij studeerde Amerikanistiek en verhuisde uiteindelijk naar de staat Michigan. Van daaruit werd hij uiteindelijk correspondent in Washington. Nu woont hij op tien minuten lopen van het Witte Huis. Sinds twee jaar werkt hij daar als correspondent. De afgelopen weken waren heftig met heel veel protesten, een president die het leger in wilde zetten en rellen. Behoorlijk pittig voor journalisten om hun werk goed te doen.

"De sfeer was heel gespannen"

Op dit moment is het een stuk rustiger in Washington wat de demonstraties en protesten tegen racisme betreft. De afgelopen weken waren volgens Postma bizar. Zoiets heeft hij nog niet eerder gezien in de Amerikaanse hoofdstad: "Overal waar je keek waren politie en militairen. De sfeer was heel gespannen."

Het werk van een journalist is dan ook moeilijk. Bij de demonstraties wil een journalist er tussenin staan om te zien en te horen wat er gebeurt, maar dat is soms ook gevaarlijk. Het is vooraan staan en toch voorzichtig zijn, vertelt Postma. Volgens hem wordt er altijd ruziegemaakt over de waarheid in Amerika. President Trump doet daarbij een behoorlijke duit in het zakje. En dus is het van belang dat je erbij bent om te verifiëren wat er echt gebeurt.