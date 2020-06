Janet Huisman weet dat racisme wel bestaat, ook hier: "Het zit in alle lagen"

Samen hebben ze het prima in Gorredijk in hun eigen omgeving speelt het ook helemaal niet. Maar er zijn toch mensen die bevooroordeeld zijn en kwetsende racistische opmerkingen maken. Vaak zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Janet nuanceert heel veel en ziet ook wel dat vooroordelen en discriminatie in misschien wel iedereen een beetje zit. Dat hoeft niet altijd erg te zijn, maar als de gevolgen zijn dat mensen worden weggezet om hun kleur of afkomst dan is dat erg kwalijk.

Inburgeringscursus

Zelf ondervond ze een paar pijnlijke momenten. Toen Frank moest inburgeren, kreeg hij bijvoorbeeld de workshop 'Met geld omgaan'. Janet verbaasde zich daarover. Ze belde met de gemeente om uitleg. Daar werd haar gewoon verteld dat 'ze' vaak minder goed met geld om kunnen gaan. "Pardon", zegt Janet. "Hoezo? Dit gaat over mijn man. Dat is denigrerend."

Het is een klein voorbeeld van hoe mensen onbewust discrimineren en onderhuis racisme uiten. Of een vage bekende die vaststelt dat Janet met een 'zwarte' getrouwd is. "Je bedoelt mijn Ugandese man." 'Oh ja', zei deze persoon. 'Maar er zijn ook goede zwarten'." Het zijn een paar voorbeelden van incidenten die Janet en Frank hebben meegemaakt.

'Minder goede hersenen'

Het ergste kwam een paar weken geleden. Janet reageerde onder een artikel van de Leeuwarder Courant over corona. Er reageerde iemand die haar profielfoto met Frank had gezien en haar via internet vertelde dat bij haar de hersenen minder goed zijn dan bij een gemiddelde witte persoon.

'Die paar stofjes in de hersenen die blanken normaal iets meer hebben dan andere tinten, zoals de wetenschappers hebben ontdekt, en daardoor iets hoger intelligent zijn, die zijn bij jou opgelost, merk ik. Hoe zou dat komen!' Daarna noemde hij Janet nog 'gleufje'. Janet heeft aangifte gedaan bij de politie.