UPDATE: Twee mannen (beiden 23) overleden na ongeluk op N359 bij Koudum

Een van de mannen werd rond 03.30 uur zwaargewond in de auto aangetroffen, vermoedelijk was hij de bijrijder. Deze 23-jarige man uit de gemeente De Fryske Marren overleed kort daarna, meldt de politie.

De man die vermoedelijk de bestuurder was, een 23-jarige inwoner van de gemeente Súdwest-Fryslân, was niet in of bij de auto. Na een zoektocht van de politie werd hij dood aangetroffen in een loods van een boerderij, op een paar honderd meter afstand van waar het ongeluk was.

Er wordt onderzoek gedaan in de loods en op de plaats van het ongeluk. Volgens de politie is het uitgesloten dat er meer personen in de auto hebben gezeten.