Regeling voor bruine vloot uitgebreid, maar het lijkt (nog) niet genoeg

De toekenning van 4.000 euro is een gevolg van de manifestatie van de bruine vloot bij het eiland Pampus. Het gaat om de zogenaamde TOGS-regeling, die bedoeld is voor vaste lasten. Toch maken de schippers zich nog altijd zorgen.

Er is ook een andere regeling, de zogenaamde TVL-regeling. Via die regeling kunnen MKB-bedrijven, waaronder ook de schepen van de bruine vloot vallen, maximaal 50.000 euro aan steun aanvragen.

'Blijft niet veel over'

Eelke Dykstra is een van de schippers in de bruine vloot. Hij zegt dat het nog altijd onduidelijk is hoeveel de schippers van de bruine vloot nu kunnen krijgen. "Dat hangt af van drie parameters. Hoe hoog jouw vaste lasten zijn, hoeveel omzet je kwijt bent en het aantal werknemers. Als je bij 250 werknemers het maximale bedrag van 50.000 euro kunt krijgen, dan weet je dat er voor ons eenpitters niet veel geld overblijft."

Daarom vroeg de bruine vloot eerder al om een speciaal noodfonds. De gemeentes rondom het IJsselmeer en Markermeer en aan de Waddenzee vragen in een brandbrief aan de ministers Wiebes en Van Engelshoven ook om steun voor de bruine vloot.