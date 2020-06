Jaleesa Schiphorst over anti-racismeprotest: "Zwarte gemeenschap meer in beeld krijgen"

De zwarte gemeenschap in Fryslân moet zichtbaarder worden, vindt Jaleesa Schiphorst van de organisatie van de anti-racismedemonstratie in Leeuwarden. "De zwarte gemeenschap in Leeuwarden en Fryslân is heel groot, maar toch zien we ze heel weinig in beeld. Dat willen we meer in beeld proberen te krijgen."