LIVE: Kijk hier mee naar de antiracismedemonstratie in Leeuwarden

Op "De Bult" in het Rengerspark in Leeuwarden is zaterdag een antiracismeprotest. De gemeente verwacht tussen de 1000 en 1500 mensen in het park. In het park zijn markeringen aangebracht, zodat mensen anderhalve meter afstand kunnen houden. Het protest duurt van 18.00 tot 19.30 uur, maar er is ruimte voor uitloop tot 20.00 uur.

