Wc's op camping weer open, maar buitenlandse gasten blijven weg

Op in fjild fierderop sitte Ad en Yvon Brand yn de sinne oan de kofje. Sy komme út Amersfoort en soene nei Spanje op fakânsje. "In Friesland kunnen we nu de schade inhalen", laket Ad Brand. "We houden van historie en kunnen hier de oude panden bezoeken. Dat maakt een hoop goed." It waar wurdt neffens Ad Brand wol bot mist. De sinne yn Spanje is krekt wat waarmer. "Maar als het regent zijn we zo thuis," seit Yvon. "Dat is een voordeel."

Op een veld verderop zitten Ad en Yvon Brand in de zon aan de koffie. Zij komen uit Amersfoort en zouden naar Spanje op vakantie. "In Friesland kunnen we nu de schade inhalen", lacht Ad Brand. "We houden van historie en kunnen hier de oude panden bezoeken. Dat maakt een hoop goed." Het weer wordt volgens Ad Brand wel erg gemist. Die zon in Spanje is net wat warmer. "Maar als het regent zijn we zo thuis", zegt Yvon. "Dat is een voordeel."