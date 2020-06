Geen extra geld voor noodfonds Waddeneilanden

'Deze problematiek is echt breder dan alleen het Waddengebied. Ook andere regio's, zoals Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg, ervaren deze problematiek', zegt Keijzer. Bovendien vindt ze dat er genoeg bestaande regelingen zijn voor ondernemers.

Veel minder toeristen

Vooral het feit dat de eilanden afhankelijk zijn van het toerisme brengt de leefbaarheid in gevaar, zo was het argument van de vijf Waddeneilanden. "Wij verwachten een halvering van het aantal toeristen in 2020 ten opzichte van 2019", zei burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog als voorzitter van het samenwerkingsverband.

Omdat

Omdat veerboten nog steeds veel minder passagiers aan boord mee kunnen nemen, blijft het aantal toeristen lager dan normaal, zo verwacht het samenwerkingsverband. Men is bang dat de leefbaarheid van de eilanden in gevaar komt als bedrijven in de toeristische sector failliet gaan. ""Omdat er geen alternatieve werkgelegenheid op de eilanden beschikbaar is vertrekken werkzame gezinnen dan naar de vaste wal. Voorzieningen als scholen of de zorg worden dan in hun voortbestaan bedreigd", staat in de brief naar Den Haag.

Wel een taskforce gastvrijheidseconomie

"Het kabinet heeft inmiddels een tweede steunpakket voor banen en economie opengesteld, dat erop is gericht om de economie en banen in Nederland in de benen te houden. Ook ondernemers in het Waddengebied moedig ik aan daar een beroep op te doen", zo laat de staatssecretaris weten. Het ministerie is wel bezig met een zogenaamde 'taskforce gastvrijheidseconomie'. Die moet zich richten op de korte en lange termijn voor de toekomst van de horeca in Nederland. Ook gaat Keijzer nog in gesprek met de eilanden over mogelijkheden tot verlenging van het seizoen, en ruimere openingstijden voor ondernemers.