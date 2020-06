Hulpvraag bij Friese armoedebestrijders met 22 procent toegenomen

"We zijn eigenlijk niet verrast door de stijging. Het is een bevestiging van de signalen die we al gekregen hebben van alle lokale organisaties waar we mee samenwerken en die we ondersteunen. Het is wel een beeld dat ons zorgen baart", zegt Irene Verspeek van Stichting Armoedefonds. Zo'n 90 procent van de organisaties denkt dat het aantal hulpvragen de komende tijd nog toe zal nemen.

De organisaties zien vooral de hulpvraag bij ondernemers en zzp'ers toenemen. "We hoorden bijvoorbeeld het verhaal van een marktkoopman met cosmeticaproducten van de ene op de andere dag mocht hij niet meer met zijn marktkraam op de markt staan. Ondanks de overheidsregelingen waar hij een beroep op kon doen, kwam hij toch met een hulpvraag bij deze organisatie. Daarbij speelde ook nog dat hij een hoogzwangere vrouw had. Financieel kwam hij ineens in de zorgen en hij heeft zich toen gemeld om hulp te ontvangen". zegt Verspeek.

Tussen 25 en 50 miljoen euro

Volgens Verspeek is er de komende tijd tussen de 25 en 50 miljoen euro nodig voor de organisaties. "Op dit moment kunnen de organisaties het nog wel redden. Al is het vaak met ondersteuning van bijvoorbeeld derden of het aanspreken van reserves. De organisaties geven wel aan dat als de crisis verder doorgaat ze financiële problemen zullen krijgen. Dan kunt u denken aan tot 1 september aan een bedrag van 25.000 euro per organisatie. Als de crisis nog tot 1 januari door zou gaan, dan zou het richting de 45.000 euro gaan. Als je dat landelijk allemaal bij elkaar optelt kom je op een bedrag tot de 25 tot 50 miljoen euro", aldus Verspeek.