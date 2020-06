Horeca heeft problemen met anderhalve meter: "Ik lijk wel een schoolmeester"

"We sluiten de tent niet, maar het is heel moeizaam om zo te werken en voor het publiek is het moeilijk te begrijpen," zegt Ton Eijer, eigenaar van café Scooters in Leeuwarden. "We zijn kuddedieren met elkaar, dan is afstand houden best moeilijk."

Veel gasten in de horeca houden zich niet goed aan de maatregelen, daarom moeten medewerkers mensen vaak op de regels wijzen. "Je lijkt wel een schoolmeester, of een politieagent," zegt Eijer.

Leeuwarden begrijpt de situatie

Gemeente Leeuwarden heeft wel begrip voor de situatie. "De gemeente is niet direct met boetes bezig, want ze begrijpen dat het lastig is." Een boete is echter niet uit te sluiten en dat kunnen veel horecazaken financieel nu niet opbrengen. "Dat is niet te doen, voor de meeste ondernemers is het hopen dat je de vaste lasten kan betalen."