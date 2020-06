Coronamaatregelen bij zorgcentrum Foswert in Ferwert te streng volgens jurist

Vorige week is de cliëntenraad van het zorgcentrum opgestapt vanwege de slecht communicatie met de directie. Ze waren boos over de strenge regels die daar in de zorginstelling gelden en omdat ze er geen inspraak over hadden. Frederiks vindt het begrijpelijk dat de cliëntenraad opgestapt is. "Ik kan het wel begrijpen, als je niet gehoord wordt. Juridisch is het zo dat een directie al deze stappen aan een cliëntenraad moet voorleggen."

Familie van bewoners van Foswert zeggen dat de bezoekersregeling strenger is dan de richtlijnen van het RIVM en de brancheorganisatie van zorginstellingen. De directie van Foswert ontkent dat en zegt dat ook dat er wel overlegd is met de cliëntenraad. De deuren van de zorginstelling zitten voor bewoners nog altijd op slot. Wel komt er wat versoepeling wat de bezoektijden en bezoekers betreft.

Niet alle cliënten gelijk

Volgens juriste Frederiks zijn de maatregels veel te streng. "Ik snap het wel, maar als er geen besmettingen zijn. Ook zeker nu met de huidige ontwikkelingen: er zijn allerlei beschermende middelen, je kunt getest worden. En bovendien, wat bij deze casus heel belangrijk is, niet alle cliënten zijn hetzelfde."

In Foswert zitten mensen die zich heel goed aan de coronamaatregelen kunnen houden, zegt Frederiks. "Natuurlijk, het zijn allemaal mensen die kwetsbaar zijn, maar er zitten heel veel verschillen tussen. Ik denk dat je daar nu wel heel goed naar moet gaan kijken. Het wordt nu wel schrijnend. We zijn al drie maanden verder."

In gesprek blijven

Ze adviseert de familie van de bewoners van Foswert in gesprek te blijven met de directie. "Eens even je stem laten horen. Je mag natuurlijk ook een klacht indienen. Alleen het lastige is dat een instelling daar zes weken de tijd voor heeft om te reageren en dat gaat wel lang duren." Een nieuwe cliëntenraad is er nog niet, maar als die er komt, moet de druk opgevoerd worden, zegt Frederiks.

Ook ziet ze een rol voor de voorzitter van de Veiligheidsregio om in te grijpen in deze kwestie. "Maar ook wel de minister en misschien ook wel de inspectie. Dat die moet zeggen, alles horende: er moet nu wat actie gaan komen in het huis."