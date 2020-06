Omrop TIP: Te rade bij Us Heit

Zijn betekenis nu

Vandaag de dag weten weinig Friezen meer wie Willem Lodewijk was. Is der dan geen behoefte meer aan zo'n leidsman? Of laat het coronavirus zien dat der in tijden van crisis wél een leider met groot moreel gezag nodig is? In de Fryslân DOK 'Te rie by Us Heit' zoekt historicus Josse Pietersma naar de betekenis die Willem Lodewijk juist nu zou kunnen hebben.