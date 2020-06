Niet meer dan 2.000 mensen bij BLM-demonstratie: "Dat is echt de max"

Gaastra verwacht zo'n 1.500 mensen bij het protest. "Mijn eigen gevoel zegt richting de 1.500, maar 2.000 is echt de max. Meer kunnen we volgens de Covidregels niet kwijt."

Mochten er wel meer mensen willen komen, kunnen zij het Rengerspark niet meer in, vertelt Gaastra. "Die kunnen het terrein dan niet meer op en zullen dan op een andere manier moeten kijken, bijvoorbeeld via een livestream."

Afstand houden

De organisatie van de demonstratie neemt extra maatregelen om te voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar komen. Zo moeten ze bijvoorbeeld bijna twee meter afstand houden. "We hanteren een afstand van 1.95 meter, want de ervaring is dat mensen gaan zitten en dan komen ze dichterbij elkaar." De organisatie zet zelf vrijwilligers in om de regels te handhaven.