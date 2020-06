Verkoop seizoenkaarten Cambuur gaat hard: "Het is ver boven verwachting"

"We koersen af op 2.500", zegt De Graaf. "Dat is ver boven verwachting als je beseft dat seizoenkaarthouders tot 8 juli de tijd hebben. Het is bijna vier keer zoveel dan normaal in de eerste week."

Cambuur biedt dit jaar ook de optie om anderhalf seizoenkaart te kopen. "Die halven gaan op een hoop en worden door onze maatschappelijke stichting aangewezen aan mensen die dat verdienen. Bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken of nu geen middelen hebben om zelf een seizoenkaart aan te schaffen."

Spelen zonder publiek

Door de coronacrisis is het nog maar de vraag wanneer mensen de nieuwe seizoenkaarten voor het eerst kunnen gebruiken. "We gaan uit van spelen zonder publiek, maar we hopen allemaal natuurlijk wel dat we in september weer mensen binnen kunnen laten", zegt De Graaf.