Sponsoren blijven Friese eredivisionisten trouw, ondanks de crisis

In het eerste seizoen lag de club op koers voor plaatsing voor de finales, en in het tweede stonden ze bovenaan. Wat De Vries sportief gezien ook steekt, is dat er geen goed afscheid is geweest van topspelers Friso Boode en Marjolijn Kroon. Die zouden al gaan ophouden met spelen bij de Gorredijksters, maar ze zijn - doordat de competitie niet is afgemaakt - opeens klaar. "Dat doet mij wel iets. Maar daar organiseren we nog iets voor, voor wanneer onze hal weer vol kan zitten met 1.000 man."

Financieel gezien is de schade ook beperkt gebleven voor LDODK. "Het effect bij de sponsoren valt heel erg me. Normaal hadden we in deze tijden altijd een groei, maar nu is het stabiel gebleven", zo zegt de voorzitter, die wel geïnteresseerd is in het effect van de crisis op de vrijwilligers. Doordat ze nu al zo lang thuis hebben gezeten, zijn ze daar mogelijk aan gewend geraakt en daardoor weet De Vries niet of ze nog wel zoveel voor hun vereniging willen doen. "Daar ben ik wel benieuwd naar."