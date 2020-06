Op zoek naar historische pareltjes in boerderijen en schuren

Ze zitten al snel goed verstopt: de oude klassieke blokschuren in Fryslân. Soms zelfs zo goed dat de eigenaar van het pand helemaal niet in de gaten heeft welke bijzondere constructie hij of zij nu eigenlijk bezit.

Paul Borghaerts uit Easterein doet onderzoek naar blokschuren in onze provincie, vooral naar hoe oud ze zijn. Hij is dendrochronoloog. Kort gezegd houdt dat in dat hij hout onderzoekt: jaarringen in het bijzonder.

Eerder al deed Borghaerts onderzoek naar boerderijen in Fryslân. "Wij moeten ons realiseren dat het erfgoed in een razend tempo verloren gaat", zo legt hij uit. "Het is eigenlijk het vastleggen van kennis, nu het er nog is."

Borghaerts ziet al snel dat eigenaren van bijzondere blokschuren delen van het gebouw zomaar weghalen of aanpassen, zonder daarbij rekening te houden met de cultuurhistorische waarde. Zonde, vindt hij.