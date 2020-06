Marrigt van der Valk: "Van jongs af aan had ik te maken met racisme"

Marrigt van der Valk woont in Leeuwarden, is vrijwilliger bij Natuurmonumenten en komt oorspronkelijk uit Indonesië. "Van jongs af aan heb ik te maken gehad met racisme. Ik kom uit De Westereen en in de tijd van Marianne Vaatstra ben ik echt bespuugd en uitgescholden. Er was echt een angst voor donkere mensen. Het is nu niet zo erg als in die tijd. Maar er worden nog genoeg dingen tegen mij gezegd."

Er is racisme hier in het noorden, zegt Marrigt. Maar er is ook veel onwetendheid. "In het noorden zijn wij conservatiever, daarom wilde ik ook graag naar de stad toen ik ouder werd. Toen ik in Leeuwarden op school kwam, was ik blij dat ik bij kinderen met mijn kleur op school kwam. Het is moeizamer om het erover te hebben met mensen uit Fryslân."