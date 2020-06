Rookgassen REC Harlingen hadden geen negatieve invloed op agrarische productie

In het monitoringsonderzoek wordt gekeken naar de verspreiding van verschillende stoffen die in potentie uit de schoorsteen van de afvalenergiecentrale kunnen komen. Het voorkomen van die stoffen in speciaal voor het onderzoek geteelde spinazie en boerenkool, dient als graadmeter. Daarnaast wordt gras en koemelk bemonsterd en wordt met kalkpapier een bepaling gedaan.

Geen waarden aangetroffen

Met deze methoden worden concentraties van stoffen als cadmium, kwik, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), dioxinen en fluoriden gemeten. Voor de gehalten van deze stoffen zijn in de metingen geen waarden gevonden die laten zien dat de afvalenergiecentrale iets toevoegt aan het achtergrondniveau van deze stoffen.

Biomonitoringsprogramma

Sinds de start van de REC loopt er in opdracht van LTO Noord een biomonitoringsprogramma, uitgevoerd door Wageningen UR. Ook in 2020 zal Wageningen UR, in opdracht van LTO Noord en Omrin, een biomonitoring uitvoeren. Het definitieve onderzoeksrapport is te lezen op de website van Omrin.