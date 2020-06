PODCAST SC Heerenveen 100 jaar: "Abe was beter dan Cruijf"

Volgens erevoorzitter Riemer van der Velde was Abe een betere voetballer dan Johan Cruijf. "Maar kijk je in de historie, dan blijkt dat Cruijf Friese voorouders heeft. Dus waar hebben we het over? Het is sowieso Fryslân boppe!", lacht Van der Velde.

Volgens Johann Mast, auteur van de biografie over Abe Lenstra, was Abe fenomenaal. "Hij kon alles. Hij was snel, kon goed koppen en goed schieten. Hij gaf de bal ook vaak met de buitenkant van zijn linkerschoen. Dat deed niemand in die tijd, want volgens de trainers was dat niet goed voor de gewrichten. Maar Abe had er maling aan."