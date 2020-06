Onderzoekers ontdekken nieuwe middeleeuwse tekst in Richthofen-collectie

De tekst staat in de zogeheten Codex Fivelgo. Wanneer er licht op schijnt, is te zien dat er een middeleeuwse tekst staat, die normaal gesproken onzichtbaar is. "Wat er staat, dat weten we nog niet", zegt Anne Popkema. Hij zit met Herre de Vries en Riemer Janssen in de onderzoeksgroep. "Dat moeten we nog ontcijferen. Maar het is wel zeker dat het uit de middeleeuwen komt."

"Het is nog niet zeker dat het Oudfries is", zegt Popkema. Maar wat het ook is, de onderzoekers zijn erg blij met het eerste resultaat. "Er zijn maar zestien handschriften in het Oudfries. Hoe minder er is, hoe mooier het is dat er wat bij komt."