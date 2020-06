Politie op zoek naar tips over meerdere brandstichtingen in Harlingen

In de periode van 12 mei tot 10 juni waren er in Harlingen meerdere branden, waarbij de politie op dit moment uitgaat van brandstichting. Het gaat daarbij om branden in personenauto's, maar ook om een woning, een dierenverblijf en een schutting. Opvallend is dat de branden vaak in de nacht van maandag op dinsdag tussen 1.00 en 4.00 uur worden aangestoken.

De politie onderzoekt de branden en is op zoek naar getuigen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de branden. Ook roept de politie mensen die beelden van de brand hebben of beelden waarop iets te zien is met betrekking tot de brand, zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.