VIDEO: Eerste zittingsdag zaak-Vidar over internationale drugshandel

Acht Friezen en een Fin stonden vrijdag voor de rechter voor hun rol in internationale drugshandel, het witwassen van geld en hun lidmaatschap van een criminele organisatie. Op de pro-formazitting in Leeuwarden is besloten dat ze voorlopig in voorarrest blijven. De Friese drugsbende kon worden opgerold met behulp van een criminele burgerinfiltrant.

Onno Falkena heeft de zitting gevolgd en vertelt erover: