Provincie en gemeente stellen onderzoek in naar zonnepanelenkwestie Thialf

De zonnepanelen zijn op 29 mei uitgezet, dat was een eis van de verzekeraars. Thialf schreef toen in een brief aan de aandeelhouders dat het pand nauwelijks te verzekeren is door "zeer slechte schadestatistieken van panden met zonnepanelen en de bij Thialf gebruikte materialen van de dakisolatie". In geval van brand in de zonnepanelen willen de verzekeraars niet uitkeren.

Met het onderzoek willen de aandeelhouder snel duidelijkheid krijgen over hoe er, bij de aanleg van de panelen en daarna, gehandeld is. Daarnaast willen ze laten onderzoeken of het mogelijk is om toch nog zonnepanelen op het dak van Thialf te laten verzekeren. Er moet ook een advies over de vervolgstappen komen.

Gevolgen groot

De provincie en gemeente zeggen dat er momenteel geen aanwijzingen zijn dat er fouten zijn gemaakt bij de aanleg, noch dat de veiligheid in het geding is. Wel voelen de aandeelhouders zich overvallen door het besluit en de toelichting van de verzekeraars.

De gevolgen van het besluit van de verzekeraars zijn groot. Doordat het ijsstadion nu extern energie in moet kopen, zorgt dat voor een financiële schade van 125.000 euro per jaar. En een nieuwe verzekering wordt ook duurder.