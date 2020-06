Advocaten kritisch op handelen van politie: 'inzet burgerinfiltrant ging te ver'

Advocaten en de verdachten zijn erg kritisch op de inzet van die criminele burgerinfiltrant. De advocaat van de 34-jarige verdachte zegt dat niet aan de voorwaarden is voldaan bij de inzet van de criminele burgerinfiltrant, die de naam A-4110 heeft. De infiltrant zou al in januari 2018 zijn ingezet, toen er nog geen verdenking tegen zijn cliënt lag. Het Openbaar Ministerie zegt dat A-4110 pas sinds april 2019 een criminele burgerinfiltrant was.

'Infiltrant stapte naar politie'

De verdachte en A-4110 kwamen elkaar in januari 2018 tegen in Leeuwarden. Ze kenden elkaar al jaren. De verdachte zou hebben gevraagd of de infiltrant nog wel eens 'iets deed'. Volgens A-4110 doelde de verdachte daarmee op drugshandel en daarom stapte hij naar de politie. "Daarop is hij met goedkeuring van de politie een eigen onderzoekje begonnen", zegt de advocaat. Volgens de verdachte zocht de infiltrant steeds contact: "Ik ben gepusht. Ik heb nooit wat met drugs te maken gehad. Door hem zit ik hier nu. Hij heeft dit gecreëerd. Het is absurd."

"Op basis van een leugen"

Een andere Leeuwarder verdachte (50) voelt zich ook slachtoffer van de infiltrant. "De contacten zijn geëntameerd door A-4110. Het is steeds A-4110 die het gesprek steeds op harddrugs bracht. Het vervoer van drugs naar Finland is ingestoken door politie en justitie", zegt de advocaat. De verdachte zegt zelf dat de inzet van A-4110 'wanbeleid' is. "Op basis van een leugen zet justitie het allerzwaarste onderzoeksmiddel in tegen mij."

Negen verdachten verschijnen vrijdag voor de rechtbank in Leeuwarden: acht Friezen en een Fin. Het gaat om een pro-formazitting, de inhoudelijke behandeling is waarschijnlijk gedachten pas eind 2021. Sommige verdachten zijn lid van Hells Angels en Red Devils.