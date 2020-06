Vragen over racisme? Stuur ze in en krijg antwoord van deskundigen

Wie vragen heeft, kan vanmiddag berichten sturen naar de studio: 06 - 20 499 199. Antolovic en Ganpat zitten klaar om antwoorden te geven op alle vragen. De uitzending is live te volgen bij Omrop Fryslân op radio en televisie.

Veel vragen

Tûmba is het Leeuwarden kenniscentrum over racisme. Mensen kunnen bijvoorbeeld melding doen van discriminatie of racisme. Bij Tûmba krijgen ze de laatste weken ook steeds meer vragen over racisme, zegt Antolovic. Van mensen die er last van hebben, van mensen die er meer over willen weten, maar ook van mensen die van racisme worden beschuldigd, maar dat zelf niet begrijpen.

Prem Ganpat (52) komt uit Suriname en woont al jaren in Fryslân. Hij is oud-voetballer en voetbaltrainer. De laatste jaren was hij actief bij Rijperkerk en FVC. Onlangs was hij bij iepenUP Live om te praten over racisme in het voetbal. Ganpat kan helder vertellen wat het met iemand doet die last heeft van racisme.