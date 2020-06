Sekswerkers waarschuwen: zonder regeling neemt illegale prostitutie toe

En dus voelt de branche zich genegeerd. "Als de pedicure, kappers, massagesalons, sauna's, sportscholen allemaal aan protocollen voldoen en open kunnen, waarom wij niet? We hebben een heel duidelijk protocol opgesteld met duidelijke richtlijnen. Sowieso voldoen we al aan hogere hygiënerichtlijnen. Wij weten donders goed hoe een protocol werkt en hoe we er ons aan moeten houden"

Stigma op sekswerk

Dat al die andere sectoren wel weer aan de slag kunnen, maar de sekswerkers niet, komt volgens Sesseler door het stigma dat erop zit. "In de twintig jaar na de legalisatie hebben we alleen maar plichten gekregen, en voor mijn gevoel totaal geen rechten."

Of de actie echt iets oplevert, durft Sesseler niet te voorspellen. "Ze kunnen nu in elk geval niet meer zeggen 'we wisten niet het niet'. Er vormt nu een hele illegale kant van de prostitutie, dat is een probleem dat steeds groter wordt."