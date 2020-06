Aantal Friese coronabesmettingen voor het eerst sinds weken weer in de dubbele cijfers

Sinds vorige week hebben in totaal tien mensen positief getest op het coronavirus, meldt de GGD. Dat aantal is inclusief de zes gevallen van het MCL. In het Leeuwarder ziekenhuis zijn vijf medewerkers en één patiënt besmet geraakt. Het is voor het eerst in drie weken dat het aantal Friese coronabesmettingen weer in de dubbel cijfers zit.

In totaal zijn er 1563 mensen getest en dat is dubbele van vorige week. Van deze personen hebben vier mensen het virus opgelopen. Zij hebben de testuitslagen al gekregen.

Deze week is er net als vorig week één coronapatiënt overleden. Er is één coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis. Voor de vierde week op rij is er geen nieuwe besmetting in verpleeg- en verzorgingshuizen aangetroffen. In totaal is er sinds de uitbraak bij 604 mensen in Fryslân corona vastgesteld en 69 patiënten zijn overleden.

Corona nog niet weg

Het coronavirus mag dan op zijn retour zijn, weg is het zeker nog niet. Het RIVM waarschuwt er ook voor. Het reproductiegetal, dat aangeeft hoeveel andere personen een coronapatiënt besmet, groeit langzaamaan weer boven de één uit.

Everhard Hofstra van de GGD zegt dat het nog altijd van belang is dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt. "We houden zeker nog rekening met een tweede golf. Ik hoop dat het niet gebeurt, maar we moeten daar zeker op voorbereid zijn."