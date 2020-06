Minister Grapperhaus gaf toestemming voor inzet criminele burgerinfiltrant

Bij de invallen is beslag gelegd op vijf vuurwapens met bijbehorende munitie, boksbeugels en pepperspray. Een aantal wapens werd gevonden in een plastic tonnetje in de grond.

Ook zijn bij de doorzoekingen 16 blokken hasj gevonden en ruim 300 hennepplanten, kleine handelshoeveelheden speed en gebruikershoeveelheden cocaïne, ghb en xtc en versnijdingsmiddelen die worden gebruikt bij drugsproductie. Op een van de adressen zijn de restanten aangetroffen van een ondergrondse hennepkwekerij.

Daarnaast is beslag gelegd op een woning met een woz-waarde van zo'n 350.000 euro, enkele dure horloges waarvan de exacte waarde zal worden vastgesteld en drie voertuigen, waaronder een BMW met een waarde van circa 100.000 euro. Op verschillende plekken is voor bijna 100.000 euro aan contact geld aangetroffen, meest in euro's, maar ook in Noorse en Deense kronen.