Behandeling van zaak-Vidar over internationale drugshandel pas eind 2021

Voor de inzet van de criminele burgerinfiltrant, die de naam A-4110 heeft gekregen, is toestemming gevraagd en gekregen bij minister Grapperhaus, zegt de officier van justitie. Het doel was om de criminele activiteiten van de Hells Angels in Harlingen te kunnen vaststellen en bewijzen.

De identiteit van de infiltrant wordt afgeschermd om de man te beveiligen. De inzet was niet zonder risico, zegt justitie. Het onderzoek in de zaak is nog in volle gang. Zonder de inzet van de infiltrant was het niet gelukt om de zaak rond te krijgen, zegt het Openbaar Ministerie.