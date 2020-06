Hoofdrol voor infiltrant A-4110 bij het oprollen van Friese drugsbende

Om de zaak rond te krijgen deed de politie, met hulp van defensiemedewerkers, begin maart invallen op zeventien locaties. Daar zaten diverse plaatsen in Fryslân bij, zoals Westergeest, Leeuwarden, Zurich en Noardburgum. Ook werd een groot drugstransport naar Finland vlak voor de Nederlands-Duitse grens onderschept in Groningen.

Justitie is al lange tijd bezig met de zaak en heeft hiervoor vijf infiltranten ingezet, onder wie twee burgers, om onderzoek te doen naar de leden contacten en activiteiten van de Hells Angels in Fryslân. Een van de infiltranten was een ex-crimineel. Het inzetten van burgerinfiltranten is zeer uitzonderlijk in Nederland. Dat gebeurde twintig jaar geleden voor het laatst, bij de zogeheten IRT-affaire.

Politie-informant A-4110

De ex-crimineel wordt politie-informant A-4110 genoemd. Zijn ware identiteit wordt geheim gehouden, om hem te beschermen. Hij was al politie-informant toen hij twee jaar geleden in Leeuwarden een kennis tegen het lijf liep. Die man zat bij motorclub Red Devils en vroeg aan A-4110 of hij ook wilde meedoen aan wapen en drugshandel. A-4110 stapte met die informatie naar de politie en dat was het begin van een lang en zeer uitgebreid politieonderzoek.

Onder de verdachten zit bijvoorbeeld een zakenman uit Noardburgum. Hij zit in de internationale handel van landbouwproducten en wordt nu verdacht van betrokkenheid bij drugshandel.

Meer verdachten

Verwacht wordt tijdens de pro-formazitting meer details boven water te krijgen. Bovendien moet duidelijk worden wanneer de zaak inhoudelijk zal voorkomen en welke wensen justitie en de verdediging hebben voor het verdere onderzoek. Justitie wil ook meer mensen vervolgen dan de negen van vrijdag. Er zijn volgens het Openbaar Ministerie nog minstens elf andere verdachten.

De Leeuwarder rechtbank heeft vrijdag de hele dag uitgetrokken voor de pro-formazitting. Voor Omrop Fryslân is verslaggever Onno Falkena erbij.