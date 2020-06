Aantal zeearendnesten in Fryslân verdubbeld: zeven jonge zeearendkuikens

De locaties van de twee mislukte nesten zijn ook bijzonder. Een koppel zeearenden in het Lauwersmeergebied probeerde het heel dichtbij het bestaande nest daar. In Zuidwest-Fryslân had een particulier een nest bijna in de achtertuin van zijn vakantiehuisje. Dat mislukte doordat het nest per ongeluk verstoord werd. De persoon wist niet dat de dieren er zaten.

Het is de vraag of deze groei ook door zal zetten. Volgens Romke Kleefstra van Sovon Vogelonderzoek en de Werkgroep Zeearend is dat geen onredelijke verwachting, maar blijft het nog onzeker: "Je ziet nu al in Fryslân dat er ook nog op andere plaatsen paartjes rondhangen die bijvoorbeeld volgend jaar wel eens aan de gang zouden kunnen gaan met broeden. Het kan zijn dat we op zes blijven hangen, maar het kan ook zijn dat we er volgend jaar negen of tien hebben. Dat zou zomaar kunnen."

Ganzen

Het is opvallend dat bij de meeste broedgevallen twee kuikens groot gebracht worden, terwijl het in de rest van Nederland meestal maar om één kuiken gaat. Daar is volgens Kleefstra wel een verklaring voor: "Kijk, we hebben natuurlijk een waterrijk gebied met veel voedsel. Bij de vogels in het Lauwersmeergebied kijken we ook elk jaar naar wat ze eten. Dat doen we door op het nest te kijken welke restanten er liggen. Dan zie je dat het allemaal karperachtigen zijn en heel veel watervogels zoals meerkoeten en ganzen."

"Vooral ook die ganzen, dat is een zekerheid voor die zeearenden. Verspreid in de provincie hebben we nu hele grote broedpopulaties van grauwe ganzen en ook broeden er steeds meer brandganzen in de provincie. Dat is een soort van stapelvoedsel waar die zeearenden van op aan kunnen. Dat is ook wel een van de redenen voor hun succes."