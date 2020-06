Dokkumer supermarkt installeert 'digitale klantenteller' om winkel veilig te houden

3D-sensor

Voor ondernemer Titus Vogt is de klantenteller een mooi hulpmiddel in het streven om de supermarkt zo efficiënt en veilig mogelijk te houden. Het apparaat werkt met een verticale 3D-sensor, die telt hoeveel mensen er in- en uitgaan. Die gegevens worden meteen getoond op het grote scherm bij de ingang.

Ondernemer Titus Vogt wil voorlopig niks weten van het afschalen van de coronamaatregels. "Ik vind dat te vroeg. Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor je werknemers, maar ook voor je klanten. En ik merk dat die het op prijs stellen."

Kassa bij

De klantenteller heeft bovendien meer voordelen. Voor een winkelier is het altijd handig om te weten hoeveel mensen er in de zaak zijn, zodat je extra bezetting naar de kassa kunt sturen als dat nodig is. "Het gaat erom dat de mensen niet langer hoeven te wachten dan nodig en ook afstand kunnen houden."

Dat laatste is en blijft een uitdaging in een supermarkt met lange gangpaden. Veel medewerkers hebben daarom hesjes aan met de tekst dat ze graag willen helpen op anderhalve meter afstand.

Thuis kijken hoe druk het is

Binnenkort kunnen klanten van de supermarkt thuis op de sociale media zien hoe druk het in de winkel is, zodat ze ervoor kunnen kiezen om wat later te gaan. Het spreiden van klanten over de dag is een gemeenschappelijk belang, zo zegt Vogt, zeker in tijden van corona.