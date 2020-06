Ambassadeur Lida Dijkstra brengt kinderboeken bij alle basisscholen in Opsterland

Het doel van de kinderboeken-ambassadeur is om lees- en boekplezier te verspreiden. Daarbij worden Friese kinderboeken en Fries lezen en praten onder de aandacht van het publiek gebracht. "Geen school hier in Opsterland wordt overgeslagen", zegt Dijkstra.

Hopen op meer belangstelling

"Ze krijgen allemaal een collectie mooie Friese kinderboeken en veel ideeën hoe je daar mee kan werken aangereikt. Ik hoop eigenlijk dat meer gemeentes in Fryslân dit voorbeeld volgen." Bij alle boeken zijn lesbrieven geschreven met verwerkingsopdrachten. Die kunnen scholen gratis gebruiken.

Dat alle basisscholen in Opsterland de leeskoffer krijgen, is een initiatief van de werkgroep Schrijvers In School in naam van de VCSO- en Comprix-scholen in de gemeente.

Theo Schlepers is cultuurcoach van de gemeente. "Lida komt op het juiste moment, na corona, als ambassadeur het onderwijs verrassen met een Friese impuls tijdens een uitgebreide kinderboekenperiode."